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Призер чемпионата мира по фигурному катанию из Казахстана стал четвертым на Универсиаде-2023

16 Января 2023, 07:18
Призер чемпионата мира по фигурному катанию из Казахстана стал четвертым на Универсиаде-2023

ЛЕЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) прошли выступления фигуристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В одиночном катании у мужчин в произвольной программе Казахстан представляли два спортсмена — Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев. Шайдоров отобрался в произвольную программу, заняв 6-е место в короткой, а Жиренбаев квалифицировался 16-м.

В произвольной программе Михаил Шайдоров стал третьим, показав результат 156.03 балла, однако общая сумма 231.08 балла не позволила ему оказаться среди медалистов — он занял четвертое место по итогам двух выступлений. Диас Жиренбаев в произвольной программе занял 9-е место, набрав 135.52 балла. Его итоговый результат — 196.41 балла и 11-е место.

Михаил Шайдоров в прошлом году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров.


Фото: Getty Images
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