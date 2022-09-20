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Призер чемпионата мира дебютировал за «Барыс»
20 Сентября 2022, 20:29

Призер чемпионата мира дебютировал за «Барыс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Словацкий голкипер и новичок астанинского «Барыса» Юлиус Гудачек в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» дебютировал за казахстанский клуб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

34-летний вратарь астанинской команды впервые в сезоне сыграл за столичную команду, выйдя на лед во встрече с «Автомобилистом», которая проходит в данные минуты.

Предыдущим клубом Гудачека была «Спарта» из чешской Праги.

Юлиус является серебряным призером чемпионата мира 2012-го года, который состоялся в Хельсинки (Финляндия) и Стокгольме (Швеция). В финале словаки проиграли сборной России.

Фото: sports.kz





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