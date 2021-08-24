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Призер чемпионата Азии по боксу из Казахстана отправил таджика в нокдаун и вышел в финал МЧА-2021
24 Августа 2021 19:32
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ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бахтияр Анарбаев провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В полуфинале на юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 57 килограммов Анарбаев сразился с таджикистанцем Шахбозом Дадажоновым. Бахтияр одержал победу единогласным решением судей. В первом раунде рефери отсчитал Дадажонову нокдаун.Таким образом, Бахтияр Анарбаев вышел в финал юниорского первенства и поборется за «золото». Добавим, что Анарбаев является чемпионом Казахстана, призером чемпионата Азии, а также победителем международного турнира в Сербии.
Также в финал МЧА-2021 от сборной Казахстана уже пробились Торехан Сабырхан и Адайбек Ниязбай.
Напомним, что параллельно с юниорским турниром в Дубае также проходят и соревнования среди молодежи (2003-2004 г.р.) — сборная Казахстана тоже представлена там во всех весовых категориях.
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