Призер чемпионата Азии по боксу из Казахстана отправил таджика в нокдаун и вышел в финал МЧА-2021

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бахтияр Анарбаев провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале на юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 57 килограммов Анарбаев сразился с таджикистанцем Шахбозом Дадажоновым. Бахтияр одержал победу единогласным решением судей. В первом раунде рефери отсчитал Дадажонову нокдаун.

Напомним, что параллельно с юниорским турниром в Дубае также проходят и соревнования среди молодежи (2003-2004 г.р.) — сборная Казахстана тоже представлена там во всех весовых категориях.





Таким образом, Бахтияр Анарбаев вышел в финал юниорского первенства и поборется за «золото». Добавим, что Анарбаев является чемпионом Казахстана, призером чемпионата Азии, а также победителем международного турнира в Сербии.Также в финал МЧА-2021 от сборной Казахстана уже пробились Торехан Сабырхан и Адайбек Ниязбай.