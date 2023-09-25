РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:35, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Призер Азиады-2022 Абиба Абужакынова посвятила медаль погибшей подруге

    Абиба Абужакынова подруга
    Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

    Абиба Абужакынова, завоевавшая серебряную медаль по дзюдо на Азиатских играх в Ханчжоу, рассказала, что посвящает награду погибшей в автокатастрофе подруге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    - Эту медаль я посвящаю своей подруге. Совсем недавно прошли 40 дней, побывав на них, я приехала сюда. Мы вместе учились в интернате, - сказала Абиба Абужакынова.

    Напомним, в первый день Азиады дзюдоисты вложили в копилку сборной Казахстана две медали. Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 кг, Магжан Шамшадин – бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

    Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился со спортсменами национальной сборной по дзюдо, участвующими в Азиатских играх. Министр поздравил призеров Азиады и пожелал им успешного выступления на парижской Олимпиаде.

    Теги:
    Спорт
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!