Призер Азиады-2022 Абиба Абужакынова посвятила медаль погибшей подруге

Абиба Абужакынова, завоевавшая серебряную медаль по дзюдо на Азиатских играх в Ханчжоу, рассказала, что посвящает награду погибшей в автокатастрофе подруге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

- Эту медаль я посвящаю своей подруге. Совсем недавно прошли 40 дней, побывав на них, я приехала сюда. Мы вместе учились в интернате, - сказала Абиба Абужакынова.

Напомним, в первый день Азиады дзюдоисты вложили в копилку сборной Казахстана две медали. Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 кг, Магжан Шамшадин – бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился со спортсменами национальной сборной по дзюдо, участвующими в Азиатских играх. Министр поздравил призеров Азиады и пожелал им успешного выступления на парижской Олимпиаде.