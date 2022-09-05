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Приземление американского военного самолета в Нур-Султане прокомментировали в МИД РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Сентября 2022, 17:08
Приземление американского военного самолета в Нур-Султане прокомментировали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали приземление военного транспортного самолета военно-воздушных сил США в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне в СМИ появилось сообщение о том, что в аэропорту Нур-Султана был замечен тяжелый транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США.

«Этот самолет прилетел по нашей договоренности с американской стороной. Он доставил дипломатический груз в американское посольство. Есть такая практика, что все самолеты, которые развозят дипломатическую почту, принадлежат ВВС США. Поэтому они военные. У многих людей возникает вопрос, почему он военный. До этого он развозил почту по регионам, по некоторым странам. Буквально полтора часа простоял самолет, выгрузили почту и улетели», - объяснил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров в ходе еженедельного брифинга ведомства.


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