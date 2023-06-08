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Приюты для бродячих животных откроют в Акмолинской области

Автор:  
Анеля Касымова
8 Июня 2023, 14:00
Приюты для бродячих животных откроют в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК рассказал о том, как решается вопрос с бродячими собаками. По его словам, в регионе откроется приют для бродячих собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле есть такая у нас проблема с бродячими собаками, кошками. Неслучайно Глава государства в апреле на расширенном заседании Правительства именно на этом вопросе заострил особое внимание. В марте прошлого года наши экологи, зоозащитники одержали победу, когда приняли закон «О бережном отношении с животными». С того времени очень многое поменялось, поменялось отношение к животным. Сегодня наши ветеринарные станции уже не могут отловить, уничтожить животных. Есть особый алгоритм: это чипирование, содержание в приютах. На это мы выделили порядка 100 млн тенге. В прошлом году сумма была 10 млн тенге. То есть, мы увеличили в 10 раз», - сказал на брифинге в СЦК Ермек Маржикпаев.

Аким Акмолинской области также рассказал о том, что в регионе построят приют для бродячих собак.

«Мы выделили земельные участки в пяти ключевых районах, которые у нас есть. Под столицей мы будем приобретать питомник. Уже нашли место. Возле областного центра то же самое. Мы постоянно держим вопрос на особом контроле. За пять месяцев 1650 собак отловили, работаем по этому алгоритму. Появятся питомники и будем с ними работать. Есть компании, которые выиграли конкурс. Они будут заниматься по этому алгоритму, о котором сказал выше», - добавил Ермек Маржикпаев.


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