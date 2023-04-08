Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Приют для животных намерены построить в СКО

Олеся Жуковень
8 Апреля 2023, 14:00
Приют для животных намерены построить в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют построить государственный приют для бездомных собак и кошек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления ветеринарии Олжас Болыспаев на брифинге отметил, что в регионе действуют три частных приюта. В акимате Петропавловска выделили 13 млн тенге на разработку проектно-сметной документации на строительство центра для временного содержания животных на 200-250 бродячих собак и кошек.

«Ветеринарная служба приостановила деятельность по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек. Регулирование численности бродячих животных осуществляется только путем стерилизации. Бродячих собак будут отлавливать, стерилизовать и возвращать на прежнее место обитания. Будет предусмотрена вакцинация таких животных от бешенства», - сказал О.Болыспаев.

Работу по стерилизации и чипированию бродячих собак уже начали. Служба отлова доставляет в ветеринарную клинику «ВетЛекарь», где животных стерилизуют, данные вносят в информационную систему учета домашних животных «ТАNBA». После стерилизации собак будут возвращать туда, откуда их отловили.

О.Болыспаев напомнил, что с сентября этого года владельцы домашних животных должны поставить на учет своих питомцев. В области функционирует информационный сервис по учету животных «ТАNBA», в котором зарегистрировано 519 домашних животных.


Северо-Казахстанская область   Животные  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау