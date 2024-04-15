Приют для животных затопило в пик паводков в Костанайской области

Огромная территория, где животные находили свой дом, за несколько минут была стерта с лица земли. Причиной тому стали талые воды, которые нахлынули на приют. Животных успели выпустить. О том, как сейчас проходит спасательная операция и как начать все заново — узнала корреспондент агентства Kazinform в беседе с владельцем приюта Людмилой Берестовой.

История создания приюта началась с 2019 года. Людмила собирала подписи под обращением к акиму города, с просьбой построить приют, но тогда в акимате сказали, что бюджета нет. Тогда девушка взяла инициативу по строительству приюта на себя: был зарегистрирован фонд, начат сбор средств и само строительство.

— С тех пор моя жизнь резко поменялась — не было времени на еду, сон, отдых, семью, друзей, практически всю свою жизнь я посвятила созданию как можно более комфортных условий для проживания брошенных, покалеченных, больных, ослабленных животных, в основном собак. Участок, где разместился приют, находился на окраине дачного общества, среди заброшенных домиков, в низине, но и там нашлись недовольные соседством, и мне начали делать разные пакости в виде отключения электроэнергии, кляуз и жалоб во все госорганы. За 3 года существования в совершенно спартанских условиях благодаря финансовым перечислениям заинтересованных граждан нашего (и не только) города участок был огорожен высоким забором с забетонированным во избежание подкопов основанием, были построены 27 добротных просторных вольеров площадью 1500 кв. метров, приобретены 2 вагончика, один из которых предназначался для стационара и ветпроцедур, сооружены необходимые хозпостройки, высажены деревья, проведено электричество и пробурена скважина для получения питьевой воды, — рассказывает Людмила.

Фото: личный архив Л. Берестовой

Созданная в любви и упорном труде территория была уничтожена за 15 минут. Талые воды хлынули потоком на приют, буквально все сметая на своем пути.

— Мне не жаль ничего потерянного материального, я страдаю только от того, что, возможно, погибли мои животные, которых ищут теперь большое количество людей как около затопленного приюта, так и возле тех мест, куда собак вывозили, и откуда они сбежали, — поделилась девушка.

— Как вообще получилось так, что вода зашла на территорию? Были первые звонки?

Фото: личный архив Л. Берестовой

— С тех пор, как было сообщено об угрозе наводнения, я постоянно просматривала оперативную информацию об этом, следя за ситуацией. Нашего дачного общества не было в списках мест, находящихся в зоне риска, даже в тот день, когда всё произошло. Выехав в 7 вечера с участка, где почти нет интернета и связи, чтобы выгулять собак, находящихся у меня в квартире, я увидела, что вода переливается через мост, по которому проходит дорога к приюту. Вот тогда я поняла всю опасность положения. Обратно по мосту меня уже не пустили, он был перекрыт для движения. Мне начали звонить люди и спрашивать, как обстановка в приюте, — говорит Л.Берестова.

Больше смутило девушку наличие лужи, которая оставалась после зимы — она почему-то стала больше в размерах и медленно расползалась в сторону забора.

— Когда приехали на помощь, нас было 5 человек, уже стемнело. Было принято решение перевести собак на более безопасное расстояние. Перемещать животных оказалось непросто — собаки сопротивлялись, плюс ко всему это просто тяжело. Пока мы транспортировали около 20 собак, вода по-прежнему не прибывала. Все спрашивают, почему я паникую, ведь воды нет, — поясняет Людмила.

Фото: личный архив Л. Берестовой

Девушка вспоминает, что было предложение подождать до утра, но волонтер твердо заявила, что собак оставлять нельзя. Когда присутствующие остановились, чтобы обсудить план действий, случилось страшное — вода резким потоком хлынула в приют.

— Буквально за считанные минуты, вода затопила приют. Я начала кричать, чтобы открывали вольеры. Когда собаки выбежали, между ними начались стычки (собак мы всех сортируем по разными вольерам из-за разных характеров), многие псы оставались сидеть в клетках. Я схватила топор и начала ломать заборы, чтобы собаки могли хотя бы выплыть по течению, — делится девушка.

Практически скрытую под водой Людмилу, нашел супруг — он помог сломать заборы в больших вольерах. Пара чудом спаслась сама — водой их вынесло за заборы, машина девушки к сожалению тоже была затоплена.

— Возле набережной мы увидели людей. Кто-то надувал лодки. Оказалось, что девочки волонтеры организовали помощь по спасению собак — приехали неравнодушные костанайцы. Хотелось бы сказать спасибо водолазу — мужчина провел несколько часов в холодной воде, исследуя дно, всю территорию приюта, на наличие животных, — поясняет спикер.

Многие собаки смогли спастись. Некоторых хвостиков спасали люди и помещали в грузовик. Среди спасенных есть те, кто с травмами, некоторые из-за переохлаждения заработали пневмонию. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается.

Что касается приюта, то Людмила знает твердо, что он будет восстановлен, но все начинается с поиска нового места.