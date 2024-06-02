Приятное с полезным: как в Астане отмечают Международный день защиты детей

Сегодня в Астане прошел грандиозный праздник в честь Международного дня защиты детей. Национальная компания «QazExpoCongress» организовала для юных жителей столицы множество интересных и познавательных мероприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Главной площадкой празднования стал Музей энергии будущего, который открыл свои двери для детей совершенно бесплатно. Музей представил уникальную возможность детям познакомиться с миром зеленых технологий через экспонаты, интерактивные установки и зоны виртуальной реальности.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Юные посетители смогли узнать о передовых достижениях в области устойчивого развития и энергетики, что сделало праздник не только веселым, но и познавательным.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Кроме того, в Музее состоялся праздничный концерт «Бақытты балалық шақ». На сцене выступали детские творческие коллективы, такие как хореографический ансамбль «Көркем-ай», «Тұмар», «Бастау», а также юные солисты Ақмарал Дәулет и Гульназ Ермекова.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Ежегодно «QazExpoCongress» организовывает этот праздник, чтобы подарить детям незабываемые впечатления и возможность весело и с пользой провести время, ознакомиться с экспонатами и контентом Музея. В обычные дни Музей посещают около 1500-2000 человек, но сегодня количество детей было намного больше, — рассказала пресс-секретарь «QazExpoCongress» Гульжан Сергибаева.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Она отметила, что на первом этаже Музея также постоянно действует выставка «Жауһар жәдігер» коллекционера-этнографа Бахаргуль Толеген. Экспозиция включает в себя изделия, имеющие огромную культурную ценность и многовековую историю. Эта выставка предоставляет возможность прикоснуться к богатому наследию казахского народа и узнать больше о его традициях и обычаях.

Помимо этого, сегодня на территории комплекса EXPO открылся новый роллердром для любителей активного отдыха на роликах. Также юные посетители смогли прогуляться в парковой зоне, где расположена уникальная детская игровая площадка, адаптированная, в том числе, и для детей с особыми потребностями.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform