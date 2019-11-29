Приятно находиться в числе лучших спортсменов Казахстана - Никита Михайлис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нападающий Национальной сборной Казахстана по хоккею и столичного «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал свое попадание в число номинантов на звание «Лучшего спортсмена по зимним видам спорта 2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

«Мне приятно находиться в числе лучших спортсменов всего Казахстана. Ведь, это отлично для развития хоккея. - говорит 24-летний хоккеист. - Думаю, что такое внимание приятно каждому. Всегда приятно, когда тебя номинируют на звание «Лучшего спортсмен по зимним видам спорта».

«Подобная премия — это большой шаг для развития спорта в Казахстане, его популяризации. Отмечу, что в числе номинантов лучшие тренеры, команды, Федерации, спортсмены. Признаться, я даже не думал на тему того, чтобы попасть в список номинантов. Я просто играл за свою команду, выполнял задачи, которые были поставлены перед сборной команды Казахстана, перед «Барысом», и, в принципе, мы хорошо справлялись с ними. В каждой игре я выкладывался максимально, старался помочь команде», - подытожил Михайлис.

Никита Михайлис является воспитанником карагандинской школы хоккея. В составе столичного хоккейного клуба «Барыс» выступает с 2014 года. Начиная с 2011 года защищал цвета юношеской сборной U18, молодежной U20, в настоящее время является игроком Национальной сборной Казахстана.