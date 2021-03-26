Привяжут ли в Казахстане минимальный размер базовой пенсии к средней зарплате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин раскрыл механизм повышения пенсии в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с действующим пенсионным законодательством пенсия включает в себя государственную базовую пенсионную выплату, пенсионные выплаты по возрасту и (или) за выслугу лет, а также из единого накопительного пенсионного фонда. Размер минимальной пенсии в соответствии с Законом «О республиканском бюджете» (далее – Закон) составляет 43 272 тенге, а с учетом минимального размера базовой пенсии - 61 796 тенге. В реализацию Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне их размеры ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на 2%», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, прогнозный уровень инфляции определяется согласно Прогнозу социально-экономического развития (далее – ПСЭР).

Как дополнительно сообщили в Правительстве, учитывая данные ПСЭР на 2020-2024 годы, с 1 января 2020 года была произведена очередная ежегодная индексация солидарных пенсий на 7 %, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%. Размер государственной базовой пенсионной выплаты был повышен на 5 %. Кроме того, по поручению Главы государства с 1 апреля 2020 года размеры пенсий были проиндексированы дополнительно еще на 5 %. В связи с чем, в 2020 году был обеспечен рост солидарной пенсии на 12%, базовой пенсий на 5 % по сравнению с 2019 годом.

«С 1 января 2021 года в соответствии с Законом размеры солидарных пенсий повышены еще на 7 %, размер базовой пенсии повышен на 5 % (в связи с увеличением ПМ). Исходя из указанного, размеры пенсий повышаются с учетом уровня инфляции. Пенсионные отношения являются производными от трудовых отношений, в связи с чем, пенсия назначается индивидуально каждому человеку и служит источником замещения части утраченного дохода (заработной платы), полученного в предпенсионный период. Согласно Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения МОТ (Конвенция 102), обеспечение по старости должно осуществляться в виде периодической выплаты, в течение всей продолжительности покрываемого риска (превышение установленного возраста) в размере, обеспечивающем замещение утраченного дохода на уровне 40%», - отметил Премьер.

«В этой связи, привязка минимального размера базовой пенсии к средней заработной плате не отражает сущности пенсионных выплат, в силу чего экономически и методологически является необоснованным», - заключил он.