Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Привязавший собаку к грузовику водитель из Алматинской области объяснил свой поступок

    27 Сентября 2022, 20:36

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Водителя, который привязал к грузовику собаку и протащил ее по улицам села Еркин Алматинской области, доставили в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент имел место 25 сентября в Талгарском районе. Сотрудники полиции уже установили 42-летнего водителя грузового транспорта и доставили в районное ведомство.

    B свое оправдание задержанный водитель пояснил, что во время вынужденной остановки в связи с поломкой транспорта неизвестные привязали собаку к машине. Он заметил это только тогда, когда другие участники дорожного движения начали подавать сигнал.

    «По факту в управлении полиции Талгарского района возбуждено административное производство по ст. 407-1 ч.1 КРКоАП. По инциденту в полицию с жалобами или заявлением никто не обращался», - проинформировали в пресс-службе ДП.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором видео, как водитель КамАЗа привязал собаку и тащил ее по улицам села Еркин.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске