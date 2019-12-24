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Привязанный к пню беркут найден в Усть-Каменогорске

24 Декабря 2019 10:27
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Привязанный к пню беркут найден в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В полицию Усть-Каменогорска обратились жители одного из жилых домов о том, что в их дворе сидит привязанный к пню беркут, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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Прибывшие по вызову полицейские действительно обнаружили на бульваре Гагарина хищную птицу. Беркут сидел на пне с надетым на глаза кожаным клобучком.

«Обратившиеся к стражам порядка, горожане пояснили, что того, кто оставил птицу, не видели. Полицейские отвезли беркута в ближайший участковый пункт. В это время на канал «102» обратился хозяин птицы, который пояснил, что приехал в город на выставку и оставил пернатого на время, пока ходил в магазин за кормом», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Полицейские вернули птицу владельцу в целости и сохранности.

Корреспонденту Казинформа в полиции пояснили, что не выявили в действиях хозяина, оставившего беркута без присмотра, никаких нарушений.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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