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вчера 23:55
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Привязанный к пню беркут найден в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В полицию Усть-Каменогорска обратились жители одного из жилых домов о том, что в их дворе сидит привязанный к пню беркут, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Прибывшие по вызову полицейские действительно обнаружили на бульваре Гагарина хищную птицу. Беркут сидел на пне с надетым на глаза кожаным клобучком.
«Обратившиеся к стражам порядка, горожане пояснили, что того, кто оставил птицу, не видели. Полицейские отвезли беркута в ближайший участковый пункт. В это время на канал «102» обратился хозяин птицы, который пояснил, что приехал в город на выставку и оставил пернатого на время, пока ходил в магазин за кормом», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
Полицейские вернули птицу владельцу в целости и сохранности.
Корреспонденту Казинформа в полиции пояснили, что не выявили в действиях хозяина, оставившего беркута без присмотра, никаких нарушений.
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