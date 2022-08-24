Привлекли к ответственности 31 водителя за подложные номерные знаки в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАИНФОРМ – С начала года в регионе полицейские привлекли к ответственности 31 водителя за управление авто с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С каждым днем на дорогах области увеличивается количество автотранспорта. В целях профилактики нарушений ПДД и дорожной безопасности шире используются современные технические средства, фиксирующие различные нарушения, совершаемые водителями. Некоторые автолюбители, пытаясь избежать ответственности, используют любые ухищрения, пытаясь обмануть камеры, в том числе устанавливают на авто подложные номера.

«Наказание за данное нарушение предусмотрено статьей 590 части 4 КРКоАП, что влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год. А кто-то, таким образом, пытается скрыть незарегистрированный транспорт», – сообщил командир батальона патрульной полиции города Павлодара Ренат Шарипов.

Так, 21 августа в Павлодаре по улице Иртышская, при патрулировании, инспекторами замечена автомашина Lada Granta с легковым прицепом, которая была припаркована у дома. При проверке по базам данных установлено, что регистрационный номерной знак на прицепе подложный. В отношении 42-летнего водителя составлен административный протокол по статье 590 части 3 КРКоАП. Наложен штраф в размере 15 МРП. Государственные номерные знаки изъяты.