19 Мая 2022 14:26

Привлекли к ответственности 12 сотрудников за драку в колонии Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Всего в драке пострадали десять осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников режимного учреждения. Один человек отстранен от занимаемой должности, три человека предупреждены о неполном служебном несоответствии, четырем сотрудникам объявлен строгий выговор, трое получили выговор и один человек получил замечание», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области.

В управлении здравоохранения уточнили, что осужденный с переломом нижней челюсти все еще находится в больнице.

Ранее сообщалось, что массовая драка между осужденными произошла в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности РУ-170/2 Уральска. Потасовка с использованием подручных средств произошла 10 мая в общежитии колонии.