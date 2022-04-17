Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Привлекающим иностранных туристов отечественным операторам будут выплачиваться субсидии

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Апреля 2022, 16:53
Привлекающим иностранных туристов отечественным операторам будут выплачиваться субсидии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отечественным операторам, привлекающим иностранных туристов, будут выплачиваться субсидии. Об этом заявил председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью стимулирования внутреннего туризма вступило в силу законодательство, где предусмотрены меры государственной поддержки. В частности, субсидирование деятельности операторов, привлекающих в страну иностранных туристов, возмещение затрат на строительство и ремонт туристических объектов и придорожных пунктов обслуживания. Также субсидирование затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов и закуп туристических автобусов. Также к мерам государственной поддержки относится возмещение затрат на приобретение техники для горнолыжного курорта и необходимого оборудования», - сказал Талгат Аманбаев.

Глава компании также напомнил о том, что не остаются без внимания и дети. То есть, субсидируется авиабилет детей(Kids Go Free) в составе турпакета.

Глава Kazakh Tourism пояснил, насколько отечественные туристические компании готовы к новому туристическому сезону.

«Текущий сезон даст новый импульс для развития внутреннего туризма. Пандемия, продлившаяся два года, заметно сказалась на этой отрасли. В этой связи возлагаем особую надежду на представителей отечественного туристического бизнеса. Сегодня ведется активная работа по подготовке к новому туристическому сезону. С нашей стороны будет продолжен проект по совершенствованию профессионального образования представителей туристической сферы», - добавил Т. Аманбаев.


Туризм   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора