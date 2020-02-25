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Привлекающие иностранцев предприятия могут обязать создавать рабочие места

25 Февраля 2020 16:21
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Привлекающие иностранцев предприятия могут обязать создавать рабочие места

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд обязательств предлагает наложить на казахстанские предприятия Министерство труда и социальной защиты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас по 4 категориям привлекается иностранная рабочая сила. Это топ-менеджеры, руководители структурных подразделений, специалисты-инженеры и рабочие специальности», - сказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на встрече по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в Сенате.

По его словам, министерство планирует поставить ограничения по рабочей силе с внесением соответствующих положений.

«После их принятия по такой категории рабочая сила будет привлекаться только тогда, когда ее не будет хватать в том или ином регионе», - отметил министр.

В частности, согласно предложениям Минтруда, если компания будет привлекать иностранную рабочую силу, она будет брать обязательства по созданию рабочих мест.

«Мы хотим внести вновь в положение норму по замене казахстанскими работниками. Это позволит повысить квалификацию наших специалистов. Сейчас эти все моменты находятся на согласовании госорганов», - заключил он.


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Ключевые слова: Правительство РК, Минтруда РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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