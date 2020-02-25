Привлекающие иностранцев предприятия могут обязать создавать рабочие места
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд обязательств предлагает наложить на казахстанские предприятия Министерство труда и социальной защиты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас по 4 категориям привлекается иностранная рабочая сила. Это топ-менеджеры, руководители структурных подразделений, специалисты-инженеры и рабочие специальности», - сказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на встрече по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в Сенате.
По его словам, министерство планирует поставить ограничения по рабочей силе с внесением соответствующих положений.
«После их принятия по такой категории рабочая сила будет привлекаться только тогда, когда ее не будет хватать в том или ином регионе», - отметил министр.
В частности, согласно предложениям Минтруда, если компания будет привлекать иностранную рабочую силу, она будет брать обязательства по созданию рабочих мест.
«Мы хотим внести вновь в положение норму по замене казахстанскими работниками. Это позволит повысить квалификацию наших специалистов. Сейчас эти все моменты находятся на согласовании госорганов», - заключил он.
- В чем отличие между иностранной рабочей силой и трудовыми мигрантами
- Инспекторам труда хотят предоставить больше полномочий
- Казахстанский бензин и дизельное топливо будут реализовать через биржу
- Более тысячи нарушений трудового и миграционного законодательства РК выявили в 2019 году
- Из каких стран прибывают рабочие-мигранты в Казахстан
- На какой объем выработки возобновляемых источников энергии рассчитывает Казахстан в 2020 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана