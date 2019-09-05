Привлекательной является концепция «слышащего государства» - азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана внимание привлекли очень важные тезисы, в которых намечены приоритеты экономического, политического и социального развития страны, отмечает депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков. Своим мнением он поделился в беседе с собственным корреспондентом МИА «Казинформ».

«Привлекательной и оригинальной показалась концепция «слышащего государства», которая предполагает вполне конкретные меры и институты, позволяющие сократить дистанцию между властью и обществом, расширение каналов доведения пожеланий населения до властных органов, постоянного диалога между ними», - отмечает депутат.

Он также отметил, что важным моментом является линия на развитие политического плюрализма, укрепление многопартийного и конкурентного политического пространства в стране. Дебюрократизация властных органов и госкомпаний, сокращение на четверть чиновнического аппарата также являются весьма амбициозной задачей.

«Не могу не отметить меры, намечаемые для совершенствования судебной системы, по борьбе с коррупцией, и многое другое. Если намеченное будет реализовано в полной мере и в срок, то Казахстан станет государством с современной и эффективной политико-правовой системой и развитым гражданским обществом. Мы в Азербайджане будем рады всяческим успехам братской страны и многое полезное готовы будем применить в собственной практике. Так что пусть все намеченное сбудется!» - резюмировал Расим Мусабеков, пожелав успехов Казахстану.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».