Привлекать работодателей в проект «Контракт поколений» поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О том, какие условия создаются для молодежи, на заседании акимата рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что в реализации молодежной политики ключевую роль играют получение качественного образования, трудоустройство, обеспечение жильем, досугом и спортом.

«Строим школы, развиваем наш университет. Идут переговоры с университетом Аризоны. Недавно наша делегация посетила США. Мы должны брать и учиться у лучших. Сейчас переговоры в активной фазе. Надеемся, что откроем отделение «Foundation». Мы хотим, чтобы наши выпускники получили двухдипломное образование. Сотрудничество с университетом Аризоны расширит перспективы молодежи и конкурентоспособность», - уверен К. Аксакалов.

Аким области добавил, что работают над улучшением инфраструктуры университета. В следующем году планируют капитальный ремонт корпусов и общежития. Начнется строительство двух общежитий на 1 200 мест. Средства на это уже выделили, проектно-сметная документация находится на экспертизе.

«Важный вопрос – предоставление грантов. С каждым годом их выделяется больше. В 2017-м году было 1 998 грантов, в этом – 4 081. В нашей области работают девять колледжей. Оснащаем их современным оборудованием для получения качественного образования учащимися. По школам видим, что средний балл ЕНТ увеличился до 74,8», - отметил К. Аксакалов.

С начала реализации программы «Енбек» участие в ней приняли 32 тысячи молодых людей, постоянные рабочие места получили 20 тысяч человек.

«Недавно встречались с предпринимателями, среди них были молодые люди. За пять лет объем продукции МСБ возрос в два раза. Это результат госполитики – все больше молодых людей вовлекаются в бизнес. Более 2,7 тысяч субъектами руководят молодые люди в возрасте до 29 лет. Государство с каждым годом разрабатывает механизмы привлечения молодежи в бизнес. По Дорожной карте бизнеса в 2017-м году поддержку получил всего один молодой предприниматели, в этом – уже 48», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона поручил управлению координации занятости и социальных программ, акиматам города и районов обратить внимание на проект «Контракт поколений». Суть проекта заключается в том, работодатель трудоустраивает молодого специалиста на постоянную работу со сроком не менее 18 месяцев с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста. Заработную плату субсидирует государство. В этом году по проекту работу получили всего девять человек. В управлении внутренней политики отметили, что работодатели неохотно принимают в нем участие.

«Нужно масштабировать проект. Привлекать работодателей. Они должны воспринимать таких специалистов не как временщиков, а как постоянных людей, которые будут работать в компании. Прошу работодателей отнестись соответственно. Что касается молодежи категории NEET, то работа с ними должна быть персонализированной и проводиться даже в отдаленном селе. В прошлом году к этой категории относились 6 936 человек, в этом – 5 637. Результат неплохой, но работу нужно усилить», - подчеркнул К. Аксакалов.