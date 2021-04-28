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    18:08, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Привлекать осужденных к уходу за инвалидами в местах лишения свободы предлагают в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К уходу за инвалидами в местах лишения свободы предлагают привлекать самих осужденных в рамках обеспечения работой. Об этом сообщил председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из главных проблем является обеспечение работой осужденных в местах лишения свободы. Поскольку понятно, что человек, который ничем не занят, у него стремление исправиться, как правило, отсутствует. Это к тому же возможность заработать деньги для осужденных. В целом надо поставить работу исправительных учреждений именно на исправление осужденных. Здесь есть очень много вопросов, в том числе касающихся женщин, подростков, содержащихся в местах лишения свободы», - сказал Канат Мусин в интервью журналистам.

    Спикер добавил, что решением этого вопроса должно заниматься не только МВД, но и должно подключаться Правительство, соответствующие профильные министерства.

    Он также сообщил о выдвинутых предложениях членами комиссии.

    «В местах лишения свободы содержится достаточное количество лиц с особыми потребностями, которые нуждаются в уходе. Понятно, что сама администрация не может обеспечить полностью такой уход, поэтому, возможно, что для этих целей можно будет привлечь самих осужденных по их желанию», - сообщил Канат Мусин.

    Ранее сообщалось, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.


    Теги:
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