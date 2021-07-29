Привлекать общественность к контролю за ремонтом дорог поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Проблемные вопросы строительства и ремонта дорог обсудили в акимате Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член комиссии партийного контроля, заместитель руководителя специальной мониторинговой группы Вадим Мусин назвал одной из основных проблем строительства дорог отсутствие должного авторского и технического надзора.

«В процессе контрольных выездов выявляются нарушения и дефекты ремонтов, несмотря на то, что за процессом ремонта следят организации, осуществляющие авторский и технический контроль. С ними для этих целей заключаются договоры с оплатой бюджетных средств», - сказал В. Мусин.

Аким области Кумар Аксакалов с общественником согласился. В некоторых районах, где на ремонт дорог выделяют миллиард и более тенге, до сих пор не заключили договоры с технадзором.

«Есть факты, когда работа идет, а технадзор не определен. Это позволяет законодательство при проведении среднего ремонта. Таким образом, некоторые районы, якобы экономя средства, не выделяют деньги и не заключают договоры. Там где нет контроля, качество может пострадать. Это же всем понятно. Чем руководствуются районы, когда не заключают договоры? Профильные управления, акиматам районов - срочно заключить договоры. Деньги выделены, должен быть контроль соответствующий», - подчеркнул К. Аксакалов.

Глава региона напомнил и об ответственности самих органов технадзора. Он считает, что ее нужно усиливать на законодательном уровне. Мера ответственности должна быть более серьезной, чем лишение лицензии.

Другая обозначенная общественниками проблема – большегрузы.

«Невзирая на запрет проезда большегрузных автомобилей с превышением разрешенной нагрузки на ось, движение такого транспорта продолжается, что приводит к разрушению автодорог. Из-за низкой обеспеченности передвижными постами охват транспортным контролем недостаточен», - сказал В. Мусин.

С 1-го июля вступил в силу закон о транспорте. Как только будут приняты все подзаконные акты, картина на дорогах должна измениться.

«Будут установлены на дорогах весы, которые автоматически будут контролировать вес машин. Будут введены электронные путевые листы, транспортная накладная. Штраф за перегруз будет сразу поступать перевозчикам. Это нужно было сделать давно. Закон позволит сохранить нам дорожное полотно. У нас 9 тысяч км дорог, физически их невозможно охватить контролем. Поэтому все нужно оцифровать. Установка камер и весов заметно снизит количество желающих перегружать автомобили. Надо оснащать все дороги, не только республиканские, но и областные и районные», - уверен К. Аксакалов.

Недоволен глава региона работой центра качества дорожных активов. Он считает, что эта организация должна более активно работать в период строительства дорог.

«За три года направлена одна жалоба на некачественную работу технадзора. Если бы было все нормально, народ бы не жаловался на дороги. Никто бы вопросы не поднимал. Вы же наделены соответствующими полномочиями. От вас же начинается выявление проблемы, потом начинают проверять другие органы. Неактивно работаете. Надо больше выезжать, смотреть. Летом специалисты в кабинетах не должны сидеть», - заявил К. Аксакалов.

Усиливать необходимо, по мнению акима области, и общественный контроль.

«Нам нужно, чтобы жители оставались неравнодушными к тому, что происходит. Мы открыты к конструктивному диалогу, критике. Ее нужно воспринимать и делать выводы. Тема дорог наиболее болезненна. Поэтому государство создает соответствующие механизмы и площадки. Проект «Сапалы жол» работает неплохо, но нужно усиливаться. Привлекать больше людей. Смотреть, как реагируют чиновники, все, кто заинтересован в вопросе качества дорог», - сказал К. Аксакалов.