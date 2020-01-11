Привлекать общественников при отборе кадров в госорганы предлагают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своих аккаунтах Facebook руководитель специальной мониторинговой группы по борьбе с коррупцией Айгуль Соловьева и экономист Берик Киманов предложили привлекать общественников в состав комиссии при отборе кадров в государственной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По их мнению, это позволит исключить коррупционные нарушения и объективно оценивать профессиональные качества кандидатов.
Известные в стране общественные деятели Айгуль Соловьева, Зауреш Батталова и Берик Киманов сообщили, что участвовали в составе комиссии по аттестации руководителей филиалов РГП «Национальный центр качества дорожных активов».
В частности, Айгуль Соловьева отметила, что участие общественников при отборе руководителей позволяет задать вопросы претендентам, продумать системные вопросы и решить многие проблемы в управлении государством.
«Почему талантливые, профессиональные, умные и грамотные люди зачастую не входят, выпадают или не выдерживают в этой системе? Созвучные ответы позволяют делать определённые выводы, приходить к некоторым заключениям и размышлениям», –отметила она.
В свою очередь экономист Берик Киманов предложил по примеру РГП провести такой «кастинг» с участием общественников в столице.
«Предлагаю начать со столицы. Всех руководителей акиматовских дочерних организаций прокачать через такой кастинг: Зеленстрой, Су Арнасы, Тазалык и т.п.», – подчеркнул Берик Киманов.
- Елбасы выразил соболезнования народу Омана в связи с кончиной Султана
- Хайсам бен Тарик Аль Саид принял присягу в качестве нового Султана государства Оман
- Права и техпаспорт нового образца в Казахстане начнут выдавать с 1 марта
- Новый порядок регистрации иностранцев разъяснили в полиции Алматы
- АСП получали имеющие миллионные доходы в Атырауской области
- Есть серьезные основания верить в оптимистичность сценария – Даурен Абаев о конфликте США и Ирана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана