Привлекать общественников при отборе кадров в госорганы предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своих аккаунтах Facebook руководитель специальной мониторинговой группы по борьбе с коррупцией Айгуль Соловьева и экономист Берик Киманов предложили привлекать общественников в состав комиссии при отборе кадров в государственной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По их мнению, это позволит исключить коррупционные нарушения и объективно оценивать профессиональные качества кандидатов.

Известные в стране общественные деятели Айгуль Соловьева, Зауреш Батталова и Берик Киманов сообщили, что участвовали в составе комиссии по аттестации руководителей филиалов РГП «Национальный центр качества дорожных активов».

В частности, Айгуль Соловьева отметила, что участие общественников при отборе руководителей позволяет задать вопросы претендентам, продумать системные вопросы и решить многие проблемы в управлении государством.

«Почему талантливые, профессиональные, умные и грамотные люди зачастую не входят, выпадают или не выдерживают в этой системе? Созвучные ответы позволяют делать определённые выводы, приходить к некоторым заключениям и размышлениям», –отметила она.

В свою очередь экономист Берик Киманов предложил по примеру РГП провести такой «кастинг» с участием общественников в столице.

«Предлагаю начать со столицы. Всех руководителей акиматовских дочерних организаций прокачать через такой кастинг: Зеленстрой, Су Арнасы, Тазалык и т.п.», – подчеркнул Берик Киманов.