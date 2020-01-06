Привлекать к переписи населения учителей без оплаты строго запрещено – Бибигуль Асылова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки РК рассказали, каким образом ведомство будет отслеживать привлечение учителей к переписи населения, которая пройдет в октябре этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все, что связано с переписью населения – это привлечение интервьюеров, которое осуществляется на договорной и платной основе. Право учителя во внеурочное время на возмездной основе, если он заключит договор, у него нет ограничения по работе как госслужащих только педагогической деятельностью. Поэтому во внеурочное время по договору может участвовать в переписи населения», - сказала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова на пресс-конференции в СЦК.

Она отметила, что все затраты, связанные с работой интервьюеров, предусмотрены в соответствующем бюджете комитета по статистике МНЭ РК.

«Привлекать во время учебного процесса без оплаты и согласования с учителем строго запрещено. Закон (О статусе педагога - прим.авт) уже начал действовать с 1 января 2020 года», - подчеркнула Б. Асылова.

Отметим, в Законе «О статусе педагога» устанавливается запрет на привлечение педагогов к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок. Нарушение законодательства Республики Казахстан о статусе педагога в части привлечения к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрено предупреждение, при повторном деянии применяется штраф от 60 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения.