Привлекать к общественным работам «штрафников» смогут акиматы

Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Основанием для его разработки является План законопроектных работ Правительства на 2023 год. В целом поправки представленного проекта Закона можно разделить на два основных направления: первое — регламентация нового вида административного взыскания «привлечение к общественным работам» и определение механизма его исполнения; второе — дальнейшее совершенствование административно-деликтного законодательства, — сказал министр юстиции РК Азамат Ескараев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, статья 24 Конституции допускает использование принудительного труда только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения. В настоящее время применение наказания в виде общественных работ существует в рамках уголовного законодательства.

— Так, согласно статье 43 Уголовного кодекса, общественные работы состоят в выполнении осужденным не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами в общественных местах. При этом, согласно части седьмой статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса, наказание в виде привлечения к общественным работам исполняются службой пробации по месту жительства осужденного. Таким образом, в настоящее время служба пробации совместно с местными исполнительными органами уже реализуют данный вид наказания в рамках уголовных правонарушений, — отметил министр.

В свою очередь, проектом Закона предлагается применить аналогичный механизм реализации административного взыскания в виде «привлечения к общественным работам», при этом его исполнение предлагается закрепить за акиматами.

— Применение общественных работ в рамках дел об административных правонарушениях возможно по целому ряду составов с учетом сопоставимости административного взыскания с характером и степенью общественной опасности административного правонарушения, его последствий, личностных особенностей виновного. Так, проектом Закона предлагается применять общественные работы по 9 статьям, — добавил министр.

Например, такие правонарушения как мелкое хулиганство (статья 434), распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440), приставание в общественных местах (статья 449).



Проектом Закона механизм применения «привлечения к общественным работам» предлагается осуществлять следующим образом. Виды общественных работ и перечень организаций, в которых должны исполняться общественные работы, будут определяться акиматами (по аналогии с УК РК).



Вместе с тем акиматы:

с момента поступления постановления суда вызывают правонарушителя, заполняют его личные данные, разъясняют ему права и обязанности, порядок исполнения общественных работ;

направляют уведомление в организации о направлении к ним лица для выполнения общественных работ; составляют график и периодичность выполнения общественных работ;

осуществляют контроль за исполнением правонарушителем общественны работ;

уведомляют органы внутренних дел об уклонении лица от выполнения общественных работ.

В свою очередь, депутат Мажилиса Унзила Шапак отметила, что законопроект направлен на совершенствование законодательства об административных правонарушениях с установлением мер защиты охраняемых законом прав и интересов человека и гражданина от административных правонарушений, а также предупреждения их совершения.

— В частности, в Кодекс об административных правонарушениях предлагается ввести административное взыскание в виде привлечения к общественным работам, определить механизм его исполнения и составы, к которым применяется данный вид наказания. Законодательно регламентируются вопросы привода при производстве по делам об административных правонарушениях.Устраняются пробелы в правовом регулировании порядка пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам в случаях, когда производство по делу осуществляется в сокращенном порядке, и урегулирование ряда других вопросов, — сказала она.

По ее словам, во исполнение Послания Конституционного Совета законопроектом регламентируется порядок применения привода в процессе административного производства. В частности, вводится месячный срок для принудительного привода; закрепляются уважительные причины для неявки лица, надлежащим образом извещенного о приводе (болезнь, смерть близких родственников, стихийные бедствия и т. д.).

Кроме того, закрепляется норма о том, что принудительный привод не может производиться в ночное время, а также предусматривается категория лиц, не подлежащих к принудительному приводу.

Предусматриваются также соответствующие изменения в статью 607 Кодекса по ужесточению наказания в отношении лиц, допустивших нарушения правил прохождения железнодорожных переездов, в связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.



