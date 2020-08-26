Привлекать известных журналистов к преподаванию в вузах предложил ректор ЕНУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ректор Евразийского национального университета Ерлан Сыдыков поделился своим мнением по поводу развития отечественной журналистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мир начал ощущать необходимость нового подхода к журналистскому образованию. Почему это происходит? На эти изменения повлияло не только развитие информационных технологий, но и специфика восприятия людей. Мы хорошо знаем свою историю. Поэтому для нас должно оставаться приоритетным направлением единство общества, достойное использование существующих благ, консолидация старого и нового потенциала в государственных интересах», - сказал Ерлан Сыдыков на встрече министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с ректорами вузов, осуществляющих подготовку специалистов медиасферы, по теме «Уровень развития журналистики».

«Не могу остаться равнодушным к сегодняшней журналистике и информационным знаниям, как человек, работающий не только в качестве руководителя университета, но и в системе информации страны. Поэтому я хочу поделиться своим мнением, так как сегодня формат – открытый обмен мнениями. Сейчас университеты Казахстана смогли перейти к автономии и создать собственные образовательные программы. Используя это, мы должны внедрять в процесс подготовки журналиста «авторские образовательные программы». Недавно Министерство образования и науки назвало журналистику в числе прикладных специальностей, требующих творческого опыта. Мы поддерживаем эту идею», - добавил он.

По его мнению к обучению на факультете журналистики должны быть привлечены опытные журналисты.

«Например, надо создать «группу Сауытбека Абдрахманова», «группу Нурторе Жусипа», «группу Жанболата Аупбаева» и т.д. Потому что теория базируется на практике», - заключил ректор ЕНУ.