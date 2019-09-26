Привлеченный к уголовной ответственности житель Шымкента работал на госслужбе
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента, привлеченный к уголовной ответственности в 2012 году по ст. 175 Уголовного Кодекса РК (кража, кодекс по состоянию на 03.07.2014 г.) работал в департаменте юстиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города.
Об этом и другом стало известно в ходе прокурорской проверки в департаменте юстиции.
К примеру, сотрудник департамента без решения суда распустил 3 организации, не смотря на то, что ТОО «Корпорация Шым KZ», «Шым Сити» и «Южная корпорация 2020» причинили ущерб государству в размере 5,4 млрд. тенге.
При этом сотрудник департамента вводил ложные данные в базу. Как выяснилось позже, введенные ложные данные принадлежали тому же сотруднику, который привлекался к уголовной ответственности.
Данный факт зарегистрирован в КУИ прокуратуры Аль-Фарабийского района и заведено уголовное дело по ст. 385 ч.2 УК РК.
Кроме того, выявлены и другие нарушения такие как, незаконное заверение нотариальных договоров, нарушение срока заявок физических и юридических лиц и др.
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