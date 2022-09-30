Привлеченные с производства педагоги будут приниматься на работу без прохождения НКТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Теперь колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют сроки обучения и содержание образовательных программ. Об этом сообщила в Facebook директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Насымжан Оспанова, передает МИА «Казинформ».

Она проинформировала о проделанной работе в системе технического и профессионального образования за последние три года. В частности, отмечено, что актуализирован Классификатор специальностей и квалификаций ТиПО в соответствии с международными требованиями. 180 организации ТиПО оснащены современным учебным оборудованием с обновлением стратегических планов развития. Колледжи, оснащенные по проекту «Жас маман», выпускают собственную продукцию на своих мини предприятиях и реализуют их.

«Приняты меры по совершенствованию образовательного менеджмента и повышения уровня компетенции педагогов. В целях повышения качества проведения аттестации, пересмотрены и актуализированы тестовые вопросы НКТ для педагогов спецдисциплин и мастеров производственного обучения. Внедрена ротация директоров колледжей. Пересмотрена система повышения квалификации педагогов колледжей с учетом перехода их к практикоориентированным курсам, теперь курсы предусматривают 60% теории и 40% практики на производстве. С текущего года педагоги по спецдисциплинам и мастера п/о, привлеченные с производства, будут приниматься на работу без прохождения НКТ с установлением доплаты от 30 до 40% от ДО. Также мастера п/о освобождаются от НКТ в процессе аттестации», - сообщила Н. Оспанова.

​Расширен охват молодежи бесплатным ТиПО. В текущем году за счет республиканского бюджета госзаказ увеличился на 45 тыс. мест и общий объем госзаказа составил 128 тыс. мест.

Внедрена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий, шефство предприятий над колледжами. Уже в этом году охвачено 8 тыс.

Также директор департамента проинформировала о развитии движения «WorldSkills Kazakhstan».

«За 6 лет проведено более 100 чемпионатов WorldSkills Kazakhstan. Количество компетенций РЧ WSK ежегодно увеличивается, к 2025 году планируется до 56 компетенций», - отметила Н. Оспанова.