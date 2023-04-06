Привлеченные с производства педагоги будут получать надбавки к зарплате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С текущего года привлеченным с производства педагогам со стажем работы не менее 5 лет будет присваиваться квалификационная категория «педагог – модератор» без прохождения аттестации и производиться доплата в размере 30% от оклада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Педагогам с производственным стажем более 10 лет будет присваиваться категория эксперта с 35% надбавкой к зарплате. Об этом рассказали в департаменте технического и профессионального образования Министерства просвещения РК.

«В подготовке квалифицированного специалиста, владеющего всеми необходимыми профессиональными технологиями, ведущее место принадлежит мастерам обучения и педагогам специальных дисциплин колледжей. Именно они производственного о передают студентам знания и опыт, навыки и мастерство, воспитывают активную жизненную позицию. Поэтому предусмотрены меры для привлеченных с производства педагогов. Специалисты, впервые приступившие к педагогической деятельности в колледжах и имеющие производственный стаж не менее 2 лет, смогут получить квалификационную категорию «педагог» без прохождения тестирования. Кроме того, мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин при прохождении аттестации освобождаются от прохождения тестирования и проходят только комплексное обобщение результатов деятельности. Эти изменения послужат хорошей стимулирующей мерой для педагогов колледжей и улучшат качество подготовки кадров», - отметил директор департамента Ернат Жунусов.

Также педагоги, которым до пенсии по возрасту остается не более четырех лет, освобождаются от процедуры аттестации. Педагоги с педагогическим стаже 30 и более лет, при подтверждении ранее присвоенной квалкатегории освобождаются от сдачи тестирования и проходят комплексное обобщение результатов деятельности.