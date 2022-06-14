14 Июня 2022 20:33

Привлечение средств вкладчиков компанией Qnet расследуют в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ущерб от финансовой пирамиды компании Qnet увеличивается с каждым днем. Продолжают поступать обращения жителей Акмолинской и Жамбылской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментами экономических расследований по Акмолинской и Жамбылской областям осуществляются досудебные расследования по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой пирамидой» по фактам привлечения денег вкладчиков от имени компании Qnet. Ущерб увеличивается с каждым днем, так как продолжают поступать обращения жителей этих областей», - ответили в Агентстве РК по финансовому мониторингу на запрос МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании Qnet.

По информации МВД РК, 14 человек содержатся под стражей за создание финпирамид.

Ранее сообщалось, что блогерам и вайнерам будет грозить уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид в РК.



