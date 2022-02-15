Привлечение средств дольщиков остаётся без должного контроля - Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждая вторая квартира, профинансированная дольщиками, реализуется по серым схемам. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК проинформировал, что привлечение средств дольщиков разрешается при строительстве одним из трех способов: 1) наличие гарантии Единого оператора (Казахстанская жилищная компания); 2) разрешения акимата при способе участия в проекте банка второго уровня; 3) разрешения акимата после возведения каркаса.

«При организации строительства первым способом (2% от объема долевого), лимит гарантий Единого оператора на одного застройщика не превышает 50 млрд. тенге. Тогда как объем строительства одного из крупных застройщиков составляет около 250 млрд. тенге, что в 5 раз больше предусмотренного лимита. Второй способ по кредитованию банками второго уровня практически работает только после возведения каркаса, что составляет 30 % строительства за счет собственных средств застройщиков», - пояснил Серик Жумангарин.

Было отмечено, что по данным анализа Агентства из 7,5 млн. кв. метров жилья, построенных в 2021 году частными строительными организациями, 27% возведено за счет собственных средств и 26% после получения разрешений, предусмотренных законодательством.

«Остальные 47% жилья построено по договорам бронирования, резервирования и другим. Таким образом, почти каждая вторая квартира, профинансированная дольщиками, реализуется по серым схемам. При этом повсеместное привлечение средств дольщиков без разрешений акиматов остаётся без должного контроля со стороны местных исполнительных органов в связи с отсутствием проверочных листов», - добавил Серик Жумагарин.