+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Привлечение средств дольщиков остаётся без должного контроля  - Серик Жумангарин

15 Февраля 2022 09:54
Поделиться:
Привлечение средств дольщиков остаётся без должного контроля  - Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждая вторая квартира, профинансированная дольщиками, реализуется по серым схемам. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алихан Смаилов поручил пересмотреть комиссии монопольных операторов  и посредников
В Казахстане проведут анализ социально-экономического эффекта госрасходов Монополизацию строительного рынка назвал причиной высоких цен на жилье Серик Жумангарин Сколько поручений Главы государства уже исполнили в Казахстане

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК проинформировал, что привлечение средств дольщиков разрешается при строительстве одним из трех способов: 1) наличие гарантии Единого оператора (Казахстанская жилищная компания); 2) разрешения акимата при способе участия в проекте банка второго уровня; 3) разрешения акимата после возведения каркаса.

«При организации строительства первым способом (2% от объема долевого), лимит гарантий Единого оператора на одного застройщика не превышает 50 млрд. тенге. Тогда как объем строительства одного из крупных застройщиков составляет около 250 млрд. тенге, что в 5 раз больше предусмотренного лимита. Второй способ по кредитованию банками второго уровня практически работает только после возведения каркаса, что составляет 30 % строительства за счет собственных средств застройщиков», - пояснил Серик Жумангарин.

Было отмечено, что по данным анализа Агентства из 7,5 млн. кв. метров жилья, построенных в 2021 году частными строительными организациями, 27% возведено за счет собственных средств и 26% после получения разрешений, предусмотренных законодательством.

«Остальные 47% жилья построено по договорам бронирования, резервирования и другим. Таким образом, почти каждая вторая квартира, профинансированная дольщиками, реализуется по серым схемам. При этом повсеместное привлечение средств дольщиков без разрешений акиматов остаётся без должного контроля со стороны местных исполнительных органов в связи с отсутствием проверочных листов», - добавил Серик Жумагарин.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Алихан Смаилов поручил пересмотреть комиссии монопольных операторов  и посредников
В Казахстане проведут анализ социально-экономического эффекта госрасходов
Монополизацию строительного рынка назвал причиной высоких цен на жилье Серик Жумангарин
Сколько поручений Главы государства уже исполнили в Казахстане
Популярное
1 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
2 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
3 Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»
4 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
5 Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
6 Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Читайте также
Болат Акчулаков назвал строительство АЭС наиболее перспективным решением
О работе по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств рассказал глава Минфина
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив