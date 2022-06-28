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Привлечение инвесторов для модернизации пусковой площадки на Байконуре приостановлено
28 Июня 2022 13:38

Привлечение инвесторов для модернизации пусковой площадки на Байконуре приостановлено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил о приостановке поиска инвесторов для модернизации пусковой площадки «Гагаринский старт» на Байконуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Арабские Эмираты согласие не дали, мы сейчас в августе запланировали встречу с господином Рогозиным в целом по теме Байконура. На данный момент привлечение инвесторов приостановлено, потому что на данный момент для текущего количества пусков имеющейся инфраструктуры – резервной площадки, ее достаточно», - сказал Багдат Мусин на пленарном заседании Сената.

В качестве причины министр назвал снижение активности по пилотируемым пускам.

Ранее планировалась модернизация «Гагаринского старта», в качестве инвестора изначально назывались Объединенные Арабские Эмираты. Позже сообщалось о том, что Казахстан и Россия могут обратиться к другим инвесторам из-за затянувшихся процедур.


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Автор:
Корреспондент

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