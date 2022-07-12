12 Июля 2022 14:31

Привлечение абитуриентов в колледжи раскритиковал министр просвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа по привлечению абитуриентов в колледжи ведется недостаточно. Такое мнение высказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информационная работа ведется неудовлетворительно. В этом году выделено более 45 тыс. дополнительных грантов. Это означает, что более 45 тыс. детей получили возможность бесплатно получить образование в колледжах. Но эту информацию мы должны довести до всех выпускников школ и 9-х классов. С ними нужно проводить соответствующую работу. Конечно, если вы к ним не пойдете, будете сидеть сложа руки, никто эту информацию не получит и не придет в колледжи. Поэтому сейчас эта работа недостаточна. Пусть управления образования, колледжи активизируют эту работу через социальные сети», – сказал А. Аймагамбетов.

Министр отметил, что в ряде регионов объем государственного заказа в колледжах уменьшился и поручил пересмотреть этот вопрос, чтобы не допустить снижения, поскольку это поручение Президента.