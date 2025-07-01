Привлечен к ответственности экс-руководитель отдела ЖКХ Кокшетау

Как сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Акмолинской области, было завершено расследование в отношении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау».

- Расследование проводилось по признакам нарушения статьи 194 Предпринимательского кодекса РК - антиконкурентные действия (бездействие), соглашения местных исполнительных органов. В ходе расследования установлено, что Отделом ЖКХ было заключено прямое соглашение по передаче газораспределительных установок (ГРУ) с отдельным субъектом рынка. При этом другие компании, осуществляющие деятельность на указанном рынке, не рассматривались, - поделились в ведомстве.

По результатам расследования бывший руководитель отдела ЖКХ привлечён к административной ответственности по статье 163 КоАП РК (Антиконкурентные действия (бездействие) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, недобросовестная конкуренция).

Также департамент вынес в адрес отдела ЖКХ предписание о прекращении нарушения норм и устранении его последствий.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАП выявила нарушения почти на 17 млрд тенге при аудите эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов.