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    14:44, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Привлечен к ответственности экс-руководитель отдела ЖКХ Кокшетау

    Отдел ЖКХ города Кокшетау заключил прямое соглашение по передаче газораспределительных установок с отдельным субъектом рынка, при этом другие компании не рассматривались, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЖКХ ОСИ КСК
    Фото: zhkh.kz

    Как сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Акмолинской области, было завершено расследование в отношении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау».

    - Расследование проводилось по признакам нарушения статьи 194 Предпринимательского кодекса РК - антиконкурентные действия (бездействие), соглашения местных исполнительных органов. В ходе расследования установлено, что Отделом ЖКХ было заключено прямое соглашение по передаче газораспределительных установок (ГРУ) с отдельным субъектом рынка. При этом другие компании, осуществляющие деятельность на указанном рынке, не рассматривались, - поделились в ведомстве. 

    По результатам расследования бывший руководитель отдела ЖКХ привлечён к административной ответственности по статье 163 КоАП РК (Антиконкурентные действия (бездействие) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, недобросовестная конкуренция).

    Также департамент вынес в адрес отдела ЖКХ предписание о прекращении нарушения норм и устранении его последствий.

    Напомним, ранее сообщалось, что ВАП выявила нарушения почти на 17 млрд тенге при аудите эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов. 

    Теги:
    ЖКХ Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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