Привлечь участвовавших в финансовых пирамидах звезд к ответственности требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилисмен Юрий Ли обратился с депутатским запросом в Генеральную прокуратуру касательно деятельности финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данных ГУ «Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан» за период с 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 287 правонарушений по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», размер ущерба составил: 8 545 297 645 тенге. В СМИ постоянно освещаются новые и новые случаи, связанные с данным видом преступления, и за последние три года суммы ущерба исчисляются десятками миллиардов тенге, а количество вовлеченных граждан десятками тысяч», - сказал Юрий Ли на пленарном заседании Мажилиса.

Особое внимание в запросе депутат обратил на участие в пирамидах известных блогеров и вайнеров.

«Если мы обратимся к последним резонансным кейсам по ТОО «Мудараба Кэпитал», ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology», по которым идет расследование уголовного дела и департаментом полиции г. Алматы задержан один из организаторов, то обращает на себя внимание, активное участие в рекламе и привлечении казахстанцев к вложениям в незаконный бизнес со стороны так называемых вайнеров, блогеров и других знаменитостей. Указанные публичные персоны, не будем называть их имена, пока идет расследование, принимали активное участие в рекламе финансовой пирамиды, которая обещала высокие доходы под «безрисковые инвестиции». Насколько нам известно, эти знаменитости сейчас говорят, что сами вложились и пострадали от обманных действий и являются жертвами организаторов финансовых пирамид, но факт остается фактом: из рекламных роликов кадров не выкинешь», - подчеркнул мажилисмен.

Он попросил сообщить, будут ли привлечены к административной ответственности знаменитости, участвовавшие в рекламе финансовой пирамиды ТОО «Мудараба Кэпитал», ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology», если нет, то по какой причине.

«Кроме того, считаем необходимым на базе Генеральной прокуратуры РК создать рабочую группу с привлечением профессионалов из следственных органов, судейского и депутатского корпусов для тщательного изучения судебно-следственной и административно-правовой практики, определению фактической роли знаменитостей в рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид, наличию причинно-следственных связей между их участием в рекламе и наступившими общественно-опасными последствиями для выработки поправок в Закон РК «О рекламе» и в Уголовный кодекс РК в целях установления уголовной ответственности за рекламу и продвижение финансовых (инвестиционных) пирамид, которые повлекли массовое участие в них граждан и нанесли ощутимый материальный ущерб», - заключил Ю. Ли.