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    08:19, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Привлечь крупные корпорации в экономику РК – задача перед «Kazakh Invest» – Алихан Смаилов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Национальная компания «Kazakh Invest», на котором рассмотрены результаты реализации плана развития компании и ряд организационных вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Председатель правления «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов доложил, что в прошлом году компании удалось выполнить практически все показатели развития, в том числе по финансовой части и реализации инвестиционных проектов.

    В текущем году при поддержке «Kazakh Invest» планируется реализовать и ввести в эксплуатацию порядка 45 проектов на общую сумму более 6 млрд долларов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что в условиях глобальной борьбы за иностранные инвестиции перед «Kazakh Invest» стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана и реализации новых инвестпроектов.

    «В этом направлении следует использовать все имеющиеся инструменты и проводить проактивную работу с иностранными инвесторами. Все условия для этого со стороны Правительства созданы», – сказал Алихан Смаилов.

    Также на заседании рассмотрен вопрос внесения изменений и дополнений в Стратегию развития компании на 2018-2027 годы для приведения ее в соответствие с Концепцией инвестиционной политики РК до 2026 года. Так, согласно Концепции, предусматривается обеспечение притока прямых иностранных инвестиций порядка $25 млрд ежегодно.


    Фото: primeminister.kz



    Теги:
    Правительство РК Алихан Смаилов Инвестиции Экономика Правительство
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