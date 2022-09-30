Привлечь крупные корпорации в экономику РК – задача перед «Kazakh Invest» – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Национальная компания «Kazakh Invest», на котором рассмотрены результаты реализации плана развития компании и ряд организационных вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Председатель правления «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов доложил, что в прошлом году компании удалось выполнить практически все показатели развития, в том числе по финансовой части и реализации инвестиционных проектов.

В текущем году при поддержке «Kazakh Invest» планируется реализовать и ввести в эксплуатацию порядка 45 проектов на общую сумму более 6 млрд долларов.

Премьер-Министр подчеркнул, что в условиях глобальной борьбы за иностранные инвестиции перед «Kazakh Invest» стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана и реализации новых инвестпроектов.

«В этом направлении следует использовать все имеющиеся инструменты и проводить проактивную работу с иностранными инвесторами. Все условия для этого со стороны Правительства созданы», – сказал Алихан Смаилов.

Также на заседании рассмотрен вопрос внесения изменений и дополнений в Стратегию развития компании на 2018-2027 годы для приведения ее в соответствие с Концепцией инвестиционной политики РК до 2026 года. Так, согласно Концепции, предусматривается обеспечение притока прямых иностранных инвестиций порядка $25 млрд ежегодно.

Фото: primeminister.kz







