Привлечь к ответственности за рост цен: Руслан Даленов прокомментировал поручение Премьера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году сказать очень сложно, какой рост будет ВВП. Самое сложное – это краткосрочное прогнозирование. Как вы знаете, остался месяц, порядка 20, наверное, рабочих дней. Я думаю, что рост ВВП не будет ниже, чем мы видели за 10 месяцев», - заявил Руслан Даленов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министра также попросили прокомментировать поручение Премьер-Министра страны Аскара Мамина по привлечению к ответственности вице-министра сельского хозяйства, нацэкономики, торговли и интеграции, отвечающих за вопросы предупреждения роста цен на продовольственные товары.

«С прошлого месяца уже можете по публикациям в СМИ увидеть, что много уведомлений различные бизнес-структуры получили на предмет обоснованности цен. Сейчас антимонопольный орган эти данные прорабатывает, будут приниматься определенные меры. Наша цель – не допустить необоснованного роста цен и сговора на рынке», - отметил глава ведомства.

По его словам, Министерство торговли и интеграции РК параллельно работает по социально-значимым товарам.

«Вы знаете, что Министерство торговли внедрило предельные цены. Механизм определения предельных цен в случае значительного отклонения, я думаю, уже где-то работает, есть полномочия у акимов, Министерства торговли принимать меры в отношении тех цен, которые выросли больше установленного порога», - добавил министр.

Какое именно наказание понесут виновные в допущении роста цен, Р. Даленов сказать затруднился.

«Надо будет разобраться», - лаконично ответил министр.

Напомним, сегодня Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил привлечь к ответственности вице-министра сельского хозяйства, нацэкономики, торговли и интеграции, отвечающих за вопросы предупреждения роста цен на продовольственные товары.