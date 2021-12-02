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Привлечь к ответственности должностных лиц за финансовые нарушения в Атырауской области призвал Счетный комитет

2 Декабря 2021 14:32
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Привлечь к ответственности должностных лиц за финансовые нарушения в Атырауской области призвал Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Счетном комитете по контролю за исполнением Республиканского бюджета поручили акиму Атырауской области принять меры по устранению выявленных нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам аудита по использованию бюджетных средств акиму Атырауской области поручено принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, и рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства. В органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, направлены материалы по 40 фактам нарушений.

Ранее сообщалось, сколько бюджетных средств не освоили в Атырауской области.

В ведомстве отметили, что проведенным аудитом установлено некачественное прогнозирование бюджета области, выразившееся в перевыполнении доходной части на 5,4 млрд тенге и неосвоении средств в сумме 1,2 млрд тенге, что привело к образованию свободных остатков на конец 2019 года в сумме 6,7 млрд тенге.

«Многочисленные нарушения при составлении отчетности по реализации проектов, уменьшение плановых назначений целевых индикаторов, искажение сумм, выделяемых на реализацию мероприятий приводят к необъективной оценке ситуации по социально-экономическому развитию региона», - пояснил член Счетного комитета Рашит Ахметов.


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#Атырауская область   #Акимат   #Бюджет  
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Автор:

Серик Сабеков

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