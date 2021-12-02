Привлечь к ответственности должностных лиц за финансовые нарушения в Атырауской области призвал Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Счетном комитете по контролю за исполнением Республиканского бюджета поручили акиму Атырауской области принять меры по устранению выявленных нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам аудита по использованию бюджетных средств акиму Атырауской области поручено принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, и рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства. В органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, направлены материалы по 40 фактам нарушений.

Ранее сообщалось, сколько бюджетных средств не освоили в Атырауской области.

В ведомстве отметили, что проведенным аудитом установлено некачественное прогнозирование бюджета области, выразившееся в перевыполнении доходной части на 5,4 млрд тенге и неосвоении средств в сумме 1,2 млрд тенге, что привело к образованию свободных остатков на конец 2019 года в сумме 6,7 млрд тенге.

«Многочисленные нарушения при составлении отчетности по реализации проектов, уменьшение плановых назначений целевых индикаторов, искажение сумм, выделяемых на реализацию мероприятий приводят к необъективной оценке ситуации по социально-экономическому развитию региона», - пояснил член Счетного комитета Рашит Ахметов.