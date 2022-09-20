20 Сентября 2022, 11:57

Привлечь до 7 млн иностранных туристов планирует Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по развитию туристической отрасли страны поручил привлечь минимум 7 млн зарубежных и 12 млн внутренних туристов в 2023 году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

«В этом году туризм восстанавливается после пандемии. К сентябрю текущего года число иностранных туристов, приехавших в нашу страну, увеличилось в три раза по сравнению с 2021 годом. С начала года объем туристического экспорта составил 926 млн долларов. Длительность пребывания иностранных туристов увеличилась до 4-5 дней, а их траты - до 305 долларов», - сказал Президент.

Он отметил высокий потенциал созданного в Самарканде международного туристического центра «Великий шелковый путь», который способен обслуживать 2 млн туристов в год. Положительно оценен проект создания туристического кольца «Золотая долина» в Ферганской области, который охватывает 5 районов и 3 города. Также отмечены возможности развития сафари-туризма и паломнического туризма.

«В нашей стране насчитывается более 1,2 тыс. святынь. Полностью задействовав эту возможность, можно привлекать не менее 1 млн туристов в год», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент акцентировал внимание на вопросах упрощения правил регистрации туристов в органах внутренних дел. В условиях, когда даже самые развитые страны борются за каждого туриста, все чрезмерные ограничения должны быть пересмотрены.

«Есть неудобства и в порядке регистрации туристов в органах внутренних дел. Иностранный турист должен временно зарегистрироваться в гостинице в течение 2 дней, а в случае проживания у родственников - в течение 3 дней. Перед Министерством внутренних дел поставлена ​​задача проанализировать эту систему и отменить чрезмерные ограничения. Вместо временной регистрации иностранных туристов будет использоваться онлайн-уведомление», – сказал глава РУ.

Также планируется отменить требование лицензирования деятельности турагентов с введением уведомительного порядка. Это создаст возможность для появления еще тысячи туристических агентов.

«Есть все возможности для привлечения в следующем году 7 млн иностранных и 12 млн внутренних туристов, увеличения экспорта туруслуг до 2 млрд долларов», - резюмировал Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что Узбекистан в ближайшие пять лет намерен довести количество туристов до 9 млн человек.













Фото: president.uz