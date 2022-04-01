Привлечь детей к массовому спорту хотят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Год детей аким Павлодарской области Абылкаир Скаков встретился с молодёжью Иртышского района и сказал о намерении властей привлечь детей к массовому спорту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша главная задача состоит в том, чтобы привлечь детей к массовому спорту, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в ходе встречи с молодёжью Иртышского района. - Занятие спортом с юных лет позволяет укрепить иммунитет и поддерживать общий жизненный тонус».

Аким Павлодарской встретился с молодёжью Иртышского района. Он побеседовал с молодыми людьми о развитии спорта и сыграл с ними в волейбол. Учитель физической культуры Асель Каримова обратилась к главе региона от имени жителей села с просьбой построить бассейн.

«Плавание является одним из видов спорта, полезных для общего развития, - сказала Асель Каримова. - У меня была возможность остаться в городе, я решила вернуться на Родину и тренировать детей борьбе».

Она пятикратная чемпионка Казахстана по поясной борьбе, имеет разряд кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.

А. Скаков отметил, что Иртышский район – это кузница победителей и призёров страны по силовым видам спорта, а также сообщил о строительстве спортивного центра в селе Иртышск.

«Нам необходимо двигаться шаг за шагом - по пути последовательного развития, - сказал аким Павлодарской области. - После ввода в эксплуатацию спортцентра мы придём и к строительству бассейна».

По словам главы региона, в Иртышском районе около двух тысяч детей занимаются спортом в рамках подушевого финансирования. В скором времени будет утверждена региональная программа развития массового спорта.

«У нас очень много талантливых детей с природными дарованиями к спорту, - сказал Абылкаир Скаков. - Наша область по праву гордится своими земляками, добившимися высот в самых разных сферах.

В качестве примера глава региона сказал молодежи об их земляке Серике Темиржанове.

«Самым главным ресурсом для молодёжи является время, которое мы должны ценить и тратить с пользой для себя, а, значит и для общества, - напутствовал Абылкаир Скаков. - Лучше предпринять какие-то шаги для достижения цели, чем жалеть об упущенных возможностях».

Учитель школы села имени Исы Байзакова Адлет Кашкиров пригласил акима Павлодарской области на конкурс молодых акынов, который пройдёт этой осенью. Аким области сообщил, что постарается приехать, но это будет зависеть от его рабочего графика. А в завершение встречи молодёжь предложила акиму сыграть товарищеский матч в волейбол.





Фото Валерия Бугаева.