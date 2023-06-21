Привлечь безработных для патрулирования водоемов намерены в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Привлечь безработных для патрулирования водоемов и профилактики несчастных случаев на воде призвал Ермаганбет Булекпаев. Аким Карагандинской области также раскритиковал работу по обустройству коммунальных пляжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В летний период нельзя ослаблять профилактическую работу на водоемах. Люди хотят отдыхать – это понятно. Но нужно доносить до них, где можно, а где опасно купаться. Одни знаки о запрете купания нам не помогут. Нужно проработать с центрами занятости и набрать людей из числа безработных, которые вместе со спасателями ДЧС и полицией будут вести профилактическую работу», – сказал Ермаганбет Булекпаев на рабочем совещании в акимате области.

Всего в Карагандинской области с начала купального сезона погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний.

«Эти трагические случаи произошли в Нуринском, Бухар-Жырауском, Абайском районах и на Федоровском водохранилище Караганды – все в неустановленных для купания местах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель несчастных случаев ниже на 50 %. Но мы не должны расслабляться. В области в числе запрещенных для купания 240 мест, они оборудованы предупреждающими знаками. Необходимо усилить патрулирование этих водоемов», – отметил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

На водоемах региона установлено 363 запрещающих и предупреждающих знака. Однако отдыхающие нередко пренебрегают ими.

«Нарушителей нужно штрафовать, чтобы другим было уроком. Люди не всегда понимают, что мы, прежде всего, беспокоимся об их безопасности. Также нужно проводить на пляжах мастер-классы по оказанию первой помощи утопленникам. Необходимо привлечь к этой работе медиков, волонтеров общественного объединения «Красный Полумесяц». Кроме того, необходимо ускорить работу по обустройству коммунальных пляжей. Установить буйки, организовать места для спасательного инвентаря – дело несложное. В течение 10 дней жду результата», – отметил Ермаганбет Булекпаев.