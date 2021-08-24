Привлечь 500 млрд из Нацфонда на выполнение соцобязательств предлагает Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году предлагается привлечь целевой трансферт из Национального фонда в размере 500 млрд тенге на выполнение социальных обязательств. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр представил прогноз социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы. В 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%, к 2026 году он ускорится до 5,2%. С учетом данного прогноза, доходы республиканского бюджета в 2022 году должны составить 9,2 трлн тенге, в 2023 году 9,7 трлн тенге, в 2024 году 10 трлн тенге.

«Гарантированный трансферт из Национального фонда предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2024 году 2,2 трлн тенге и направить на выполнение социальных обязательств. С учетом этого, разработан и выносится на ваше рассмотрение Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022-2024 годы». Кроме этого, предлагается в 2022 году привлечь целевой трансферт из Национального фонда в размере 550 млрд тенге, в 2023-2024 годах по 400 млрд тенге ежегодно», – сказал А.Иргалиев.

По его словам, в 2022 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП, с последующим снижением до 2,5% к ВВП к 2024 году. Ненефтяной продукт в 2022 году составит 8,1% к ВВП, с последующим снижением до 6,3% к ВВП.

Как сообщил министр, расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году 15,6 трлн тенге, в 2024 году 16 трлн тенге. При цене на нефть 60 долларов США за баррель, поступления от нефтяного сектора в Национальный фонд вырастут с 2,5 трлн тенге в 2022 году до 3 трлн тенге в 2024 году.