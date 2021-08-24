+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 30 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Привлечь 500 млрд из Нацфонда на выполнение соцобязательств предлагает Миннацэкономики

24 Августа 2021 10:14
Поделиться:
Привлечь 500 млрд из Нацфонда на выполнение соцобязательств предлагает Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году предлагается привлечь целевой трансферт из Национального фонда в размере 500 млрд тенге на выполнение социальных обязательств. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фейком назвали информацию о соцвыплатах для каждого казахстанца в Минтруда
Ремонт дорог, водоснабжение и газификация: как реализуются проекты в сёлах Костаная Бюджет столицы увеличат на 2021 год Более 70,4 млн тенге выделили на подготовку к школе нуждающимся семьям в СКО

Министр представил прогноз социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы. В 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%, к 2026 году он ускорится до 5,2%. С учетом данного прогноза, доходы республиканского бюджета в 2022 году должны составить 9,2 трлн тенге, в 2023 году 9,7 трлн тенге, в 2024 году 10 трлн тенге.

«Гарантированный трансферт из Национального фонда предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2024 году 2,2 трлн тенге и направить на выполнение социальных обязательств. С учетом этого, разработан и выносится на ваше рассмотрение Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022-2024 годы». Кроме этого, предлагается в 2022 году привлечь целевой трансферт из Национального фонда в размере 550 млрд тенге, в 2023-2024 годах по 400 млрд тенге ежегодно», – сказал А.Иргалиев.

По его словам, в 2022 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП, с последующим снижением до 2,5% к ВВП к 2024 году. Ненефтяной продукт в 2022 году составит 8,1% к ВВП, с последующим снижением до 6,3% к ВВП.

Как сообщил министр, расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году 15,6 трлн тенге, в 2024 году 16 трлн тенге. При цене на нефть 60 долларов США за баррель, поступления от нефтяного сектора в Национальный фонд вырастут с 2,5 трлн тенге в 2022 году до 3 трлн тенге в 2024 году.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Фейком назвали информацию о соцвыплатах для каждого казахстанца в Минтруда
Ремонт дорог, водоснабжение и газификация: как реализуются проекты в сёлах Костаная
Бюджет столицы увеличат на 2021 год
Более 70,4 млн тенге выделили на подготовку к школе нуждающимся семьям в СКО
Популярное
1 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
2 Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
3 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
4 Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
5 Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
6 «Новая волна 2021»: по итогам 1-го тура конкурсанты из Казахстана вошли в тройку лидеров
Читайте также
Казахстанцы накопили в ЕНПФ более 12,8 триллионов тенге
Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
«Новая волна 2021»: по итогам 1-го тура конкурсанты из Казахстана вошли в тройку лидеров
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив