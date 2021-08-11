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Прививочные пункты в школах: в Костанае объяснили целесообразность такого шага

11 Августа 2021 17:30
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Прививочные пункты в школах: в Костанае объяснили целесообразность такого шага

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Охват большей части населения Костанайской области и разгрузка поликлиник. Именно это является причиной к открытию дополнительных прививочных пунктов в ряде костанайских школ. О данной инициативе подробнее рассказали главврач городской поликлиники №4 Маргарита Бисенова и заместитель акима Костаная Саят Шаймурунов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы принимаем все меры, чтобы охватить вакцинацией большую часть населения. Поэтому мы используем также ресурсы наших школьных медицинских пунктов. По инициативе акима Костаная мы открыли прививочные пункты в ряде школ города. Эти пункты открыты для того, чтобы охватить то население, которое не может прийти в поликлинику по каким-либо причинам, или в связи с отдаленностью поликлиник», - отметила Маргарита Бисенова.

Прививочные пункты в нескольких школах Костаная заработали уже со вчерашнего дня.

«Каждый день утром привозят вакцину, вечером вновь увозят в поликлиники. Все условия соблюдаются», - добавила главврач медучреждения.

К слову, решение об открытии прививочных пунктов при школах было принято на одном из заседаний городского штаба по противодействию КВИ. С 10 августа, по словам замакима Костаная Саята Шаймурунова, открыты пункты в микрорайонах города для удобства жителей. Они будут работать без выходных с утра до вечера.

«Хотелось бы отметить, что помимо дополнительных пунктов, в Костанае функционируют и передвижные пункты в ТРЦ. Дополнительные прививочные пункты открываются для того, чтобы разгрузить поликлиники и для удобства самих жителей отдаленных микрорайонов и пригородных посёлков. Чтобы после работы человек мог спокойно пойти и правиться в близлежащую школу»,- пояснил Саят Шаймурунов.

Что касается вакцинации населения областного центра в целом, то на сегодняшний день из 250 тысяч жителей Костаная более 90 тысяч человек уже получили вакцину.

Всего же из 250 человек вакцинации подлежат чуть более 164 тысяч человек, остальные - дети, беременные и кормящие женщины, а также те, у кого имеются онкозаболевания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ряде костанайских школ открываются прививочные пункты.


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#Костанайская область   #Образование   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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