Прививочные пункты в школах: в Костанае объяснили целесообразность такого шага

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Охват большей части населения Костанайской области и разгрузка поликлиник. Именно это является причиной к открытию дополнительных прививочных пунктов в ряде костанайских школ. О данной инициативе подробнее рассказали главврач городской поликлиники №4 Маргарита Бисенова и заместитель акима Костаная Саят Шаймурунов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы принимаем все меры, чтобы охватить вакцинацией большую часть населения. Поэтому мы используем также ресурсы наших школьных медицинских пунктов. По инициативе акима Костаная мы открыли прививочные пункты в ряде школ города. Эти пункты открыты для того, чтобы охватить то население, которое не может прийти в поликлинику по каким-либо причинам, или в связи с отдаленностью поликлиник», - отметила Маргарита Бисенова.

Прививочные пункты в нескольких школах Костаная заработали уже со вчерашнего дня.

«Каждый день утром привозят вакцину, вечером вновь увозят в поликлиники. Все условия соблюдаются», - добавила главврач медучреждения.

К слову, решение об открытии прививочных пунктов при школах было принято на одном из заседаний городского штаба по противодействию КВИ. С 10 августа, по словам замакима Костаная Саята Шаймурунова, открыты пункты в микрорайонах города для удобства жителей. Они будут работать без выходных с утра до вечера.

«Хотелось бы отметить, что помимо дополнительных пунктов, в Костанае функционируют и передвижные пункты в ТРЦ. Дополнительные прививочные пункты открываются для того, чтобы разгрузить поликлиники и для удобства самих жителей отдаленных микрорайонов и пригородных посёлков. Чтобы после работы человек мог спокойно пойти и правиться в близлежащую школу»,- пояснил Саят Шаймурунов.

Что касается вакцинации населения областного центра в целом, то на сегодняшний день из 250 тысяч жителей Костаная более 90 тысяч человек уже получили вакцину.

Всего же из 250 человек вакцинации подлежат чуть более 164 тысяч человек, остальные - дети, беременные и кормящие женщины, а также те, у кого имеются онкозаболевания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ряде костанайских школ открываются прививочные пункты.