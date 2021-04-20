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    12:05, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Прививочные пункты откроются в ТРЦ «Керуен» и комплексе «Абу-Даби Плаза» в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За недельный прием граждан вакцину в торгово-развлекательном центре «Mega Silk Way» получили более 1 800 человек. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100. Также увеличено время работы с 8:00 до 24:00 часов для организаций первичной медико-санитарной помощи, в торгово-развлекательных центрах - с 10:00 до 22:00 часов. Также организованы прививочные зоны в двух крупных ТРЦ города – «Mega Silk Way» и «Хан шатыр», - сказал на онлайн-брифинге Тимур Муратов.

    К примеру, за недельный прием граждан вакцину в торгово-развлекательном центре «Mega Silk Way» получили более 1 800 человек.

    «В ближайшее время такие пункты откроются в ТРЦ «Керуен» и в комплексе «Абу-Даби Плаза». В случае необходимости пункты вакцинации будут открыты также в гостиницах города. В виду высокой активности населения управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов. Количество желающих получить вакцину от COVID-19 в различных предприятиях достигает до 1 тысячи человек», - добавил он.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Астана Акимат Общество
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