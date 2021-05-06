Прививочные пункты Алматы будут работать все праздничные и выходные дни

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы могут получить вакцину все праздничные и выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы директор алматинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения Гульнара Искакова сообщила что, все 215 прививочных пунктов мегаполиса будут работать в майские праздники и выходные дни, причем при вакцинации на базе ТРЦ, рынков и торговых домов не нужна предварительная запись.

Кроме того, несмотря на изменение сроков получение второго компонента вакцины через 45 дней, ее можно сделать раньше, через 21 день, для этого необходимо написать заявление.

«В связи с тем, что в Казахстане проходит массовая вакцинация, вне зависимости от места проживания или прописки в Алматы любого желающего могут привить от коронавируса. Также мы можем бесплатно вакцинировать иностранных граждан, имеющих вид на жительство, трудовых мигрантов, беженцев и иностранных студентов, которых в Алматы насчитывается порядка 7 тысяч человек. В Алматы массовая вакцинация проходит весьма масштабно, уже первый компонент вакцины получили свыше 238 тысяч человек, из них лица старше 60 лет около 31 тысячи. Второй компонент получили больше 90 тысяч человек. Причем не все привитые имеют алматинскую прописку», - сообщила Гульнара Искакова.

Из основного количества вакцинированных большую часть составляют педагоги, уже привиты 99%. Также вакцинировано более 83% медицинских работников Алматы, более 94% участковых инспекторов полиции.

«На сегодняшний день перечень болезней, которые являются противопоказанием к вакцинации, минимальный. Главное желание гражданина, а вакцинироваться можно практически в любой точке Алматы. Ежедневно без выходных и перерывов работает 215 прививочных пунктов, в случае необходимости в резерве находятся еще 250 пунктов вакцинации», - добавила спикер.

По словам спикера управления общественного здоровья, во время вакцинации идет регистрация в информационной базе Министерства здравоохранения РК «Вакцинация».

«После получения второго компонента вакцины автоматически в базе E-Gov появляется электронный паспорт вакцинации на трех языках- казахском, русском и английском. Увидеть его можно посредством мобильного приложения E-Gov mobile, для этого достаточно скачать его на смартфон, зарегистрироваться, причем ЭЦП не требуется», - объяснила Гульнара Искакова.