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Прививочные кабинеты вновь заработали в Павлодарской области

3 Января 2022 02:37
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Прививочные кабинеты вновь заработали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области вновь заработали прививочные кабинеты. Жители региона могут вакцинироваться Спутником V, QazVac, а подростки и беременные – Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Павлодарцы смогут поставить прививку от коронавируса на новогодних праздниках. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, уже 2 января заработали пункты вакцинации.

«В Павлодаре прививки ставят в 125 кабинете корпуса Б третьей поликлиники по улице Украинская, 38/2 с 8 до 17:00. С 10 до 19:00 работает пункт в «Батырмолле», во второй поликлинике– кабинет 118 с 9 до 14:00, - рассказали в пресс-службе УЗО. – В праздничные дни вакцинируют в 119 кабинете «Almaz Medical Group» с 9 до 13:00».

В актогайском прививочном пункте вакцинируют с 9 до 17:00, в Аккулы – в 8 кабинете поликлиники, с 9 до 16:00. В Железинке пункт открыт с 9 до 13:00.

Экибастузцы могут прийти за прививкой в кабинет 407 главного корпуса третьей поликлиники – с 9 до 14:00, или в 504 кабинет пятой поликлиники.

По последним данным, 349 711 жителей региона привиты первым компонентом вакцины от COVID-19, а полностью прошли курс 333 562 человека.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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