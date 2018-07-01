Прививку от менингита требуют в Саудовской Аравии от казахстанских паломников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник управления мониторинга и вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики филиала Научно-практического центра санэпидэкспертизы и мониторинга Айнагул Куатбаева рассказала, какие требования предъявляются к паломникам, собирающимся на хадж в Саудовскую Аравию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия требует от каждого паломника наличие сертификата международного образца о получении вакцины против менингококковой инфекции. Причем сейчас обязательным является наличие вакцинации именно четырехкомпонентной вакцины», - сказала А. Куатбаева.

Помимо этого, в требования входит вакцинация против желтой лихорадки, но поскольку это заболевание на территории Казахстана не циркулирует, данное требование на паломников из Казахстана не распространяется.

«Перед тем как выезжать, любой паломник должен проконсультироваться у своего участкового врача, для того чтобы определить и оценить свой статус. Иметь при себе браслет - информационную карту, где указаны идентификационные данные, контактная информация», - отметила санврач.

Также А. Куатбаева отметила, что во время хаджа необходимо соблюдать гигиену: мыть руки, употреблять воду проверенного качества и пищу только в специально отведенных для этого местах.

По возвращении обратно в Казахстан состояние здоровья всех паломников проверяют. В течение последних 5 лет случаев завоза различных заболеваний после хаджа в Казахстане не зарегистрировано.