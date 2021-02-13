НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля в Казахстане началась вакцинация против коронавирусной инфекции. Прививку от коронавируса в столице получили 1 640 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

С 1 февраля в столице прививку от коронавируса получили 1 640 человек. Обучение по проведению вакцинации прошли более 1 500 медработников.

Напомним, на первом этапе вакцинируются медицинские работники, в том числе станций скорой медицинской помощи, специалисты, работающие в реанимации, санитарно-эпидемиологической службе. На следующем этапе – учителя школ, педагоги вузов, далее - полицейские, работники ЧС и др.

Вакцина российского производства «Спутник V» двухкомпонентная: после получения 1 компонента второй вводится через 21 день.

На сегодня завершается вакцинация 1 компонентом.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.











