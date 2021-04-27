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    11:31, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Прививку от коронавируса получили за сутки 1689 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе продолжается массовая вакциная населения от Covid-19. За сутки прививку от COVID-19 получили 1689 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

    «I компонент вакцин «Спутник V« и QazVac за сутки получили 1689 местных жителей. Из них - 84 медработника, 59 педагогов, 38 полицейских, 17 студентов, 184 сотрудника различных правоохранительных органов, 32 госслужащих, 10 человек с хроническими заболеваниями, 1263 местных жителя. В период с 1 февраля по 26 апреля 2021 I компонентом вакцин «Спутник V» и QazVac вакцинировано 17736 человек. II компонентом «Спутник V» привиты 4705 человек», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

    Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. С 1 февраля 2021 г. в регион поступили 37 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 2000 доз вакцины QazVac.

    Как ранее сообщалось, график работы прививочных пунктов продлили в Атырауской области.

    В регионе отмечается суточное снижение инфицированных COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация
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