Прививки против КВИ должны получить не менее 80% жителей города - ДСЭК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вопросы стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, снижения смертности и темпы вакцинации рассмотрены на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Совещание прошло под председательством акима города Бакытжана Сагинтаева.

Как проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, несмотря на стабилизацию ситуации и развитие по оптимистичному прогнозу, эпидемиологи предупреждают о возможном ухудшении.

«К этому могут привести обострение эпидобстановки в странах Европы и России, а также низкие темпы вакцинации. Для того, чтобы снизить угрозы новых волн эпидемии, алматинцам необходимо соблюдать эпидемиологические требования и вакцинироваться. Прививки против коронавирусной инфекции должны получить не менее 80% от общей численности жителей города, подлежащих вакцинации», - отметили в ведомстве.

При сравнительном анализе возрастного состава заболевших 77% зараженных за неделю- это граждане от 20 лет и старше, по причине их непривитости. Отмечается рост числа зараженных среди детей до 14 лет на 2,2%, среди лиц 40- 59 лет на 1,4%.

«Основными местами, где заразились 85% заболевших, остаются объекты торговли- 28%, общественный транспорт-21,4%, контакты в семьях- 22,3% и рынки- 8%. Выросла заражаемость в домашних очагах на 4,4%. Распространение заболеваемости идет при контактах с родственниками, соседями и знакомыми, а также в связи с ростом количества празднования семейных мероприятий», - отметили в ДСЭК города.

С 25 по 31 октября в мегаполисе выявлено 19 нарушений на объектах предпринимательства и 23 в общественном транспорте, где не соблюдается масочный режим.

К слову, с понедельника в Алматы действуют требования «желтой» зоны. Длительность работы участников проекта Ashyq продлена на 1 час, лидеров проекта- до 3 часов ночи. Все объекты работают по режиму «желтой» зоны в соответствие с постановлением Главного государственного санитарного врача. Вместе с тем по проекту Ashyq на прошлой неделе «красный» статус выявлен у 100 горожан, нарушивших режим изоляции. Преимущественно нарушения выявлялись в ТРЦ, магазинах и на объектах общепита.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 1039 человек, в числе которых 35 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 93 пациента. Под наблюдением мобильных медицинских бригад и Телемедицинского центра находятся 2124 пациента.

В городе ежедневно работают 137 пунктов вакцинации.