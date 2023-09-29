Прививки против бешенства понадобились жителям СКО

В Северо-Казахстанской области за 8 месяцев за антирабической помощью обратились 987 человек. Отмечается небольшой рост на 8%, по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, назначение на прививки получили 986 человек. Из них вакцину по условному курсу получили 508, безусловному – 478.

- Северо-Казахстанская область находится в зоне природного очага бешенства. В регионе эпизоотическая активность природных очагов отмечается в зимне-весенний период, когда опасный вирус чаще заносится дикими животными в населенные пункты, где заражаются собаки, кошки, сельскохозяйственные животные и возрастает риск заражения людей. Благодаря активной профилактической работе заболевания людей бешенством не отмечается с 1998 года. Лечение против бешенства не существует. Заболевание можно предотвратить только вакцинацией. Профилактические прививки безболезненные и легко переносятся, - отметил главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

Основными животными-источниками заражения являются волки, лисицы, шакалы, енотовидные собаки, скунсы, летучие мыши и грызуны, собаки и кошки.

Заражение людей бешенством в основном происходит при укусах и ослюнении больными животными. Вирус проникает в рану со слюной, продвигается по нервным путям и поражает центральную нервную систему. От времени заражения до появления признаков заболевания может пройти от нескольких суток до года.

Бешенство является неизлечимой болезнью, смерть наступает от паралича дыхания и упадка сердечной деятельности. Человек умирает в полном сознании и в страшных муках.